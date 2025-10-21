Multa per offese e minacce agli arbitri Costa non ci sta | Solo tifo caldo noi fraintesi
A Costa Masnaga scoppia un vero e proprio “caso” dopo il provvedimento del giudice sportivo che ha inflitto una multa di 359 euro alla società cestistica per, si legge nel dispositivo, "offese e minacce frequenti del pubblico locale agli arbitri, nonché per offese gravi e frequenti per tutta la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
BANDO ALLE CHIACCHIERE, AI GIUDIZI, AL DITO PUNTATO, ALLE OFFESE: ?LA PROMESSA DI SINNER ?: ‘Quando smetterò, voglio allenare i bambini che nessuno guarda.’ L’intervista più sincera della sua carriera diventa un inno di speranza - facebook.com Vai su Facebook
Multa per Trapani e Napoli: i provvedimenti disciplinari LBA della 2^ giornata - La FIP ha annunciato i provvedimenti disciplinari della seconda giornata di andata, Gare del 11- Secondo pianetabasket.com