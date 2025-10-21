Multa per offese e minacce agli arbitri Costa non ci sta | Solo tifo caldo noi fraintesi

A Costa Masnaga scoppia un vero e proprio “caso” dopo il provvedimento del giudice sportivo che ha inflitto una multa di 359 euro alla società cestistica per, si legge nel dispositivo, "offese e minacce frequenti del pubblico locale agli arbitri, nonché per offese gravi e frequenti per tutta la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it