Mudingayi parla il doppio ex di Union SG e Inter | Chivu sapeva toccare i tasti giusti anche da calciatore ma dovrà stare attento a quell’avversario!

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex centrocampista dell’Inter ma anche dell’Union SG, Gaby Mudingayi, presenta la sfida che andrà in scena stasera. In vista della sfida di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter, in programma questa sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato un doppio ex d’eccezione: Gaby Mudingayi. L’ex centrocampista belga ha iniziato la sua carriera proprio nell’Union, definendola una palestra fondamentale che lo ha salvato dalla strada e gli ha fatto amare il calcio. Di quel periodo, ha raccontato, ritrova oggi l’ambiente familiare e lo stretto legame tra squadra e tifosi. Passando all’attualità, Mudingayi ha elogiato la squadra belga, definendola ben costruita e guidata da un allenatore giovane e preparato come David Hubert. 🔗 Leggi su Internews24.com

