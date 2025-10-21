Inter News 24 L’ex centrocampista dell’Inter ma anche dell’Union SG, Gaby Mudingayi, presenta la sfida che andrà in scena stasera. In vista della sfida di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter, in programma questa sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato un doppio ex d’eccezione: Gaby Mudingayi. L’ex centrocampista belga ha iniziato la sua carriera proprio nell’Union, definendola una palestra fondamentale che lo ha salvato dalla strada e gli ha fatto amare il calcio. Di quel periodo, ha raccontato, ritrova oggi l’ambiente familiare e lo stretto legame tra squadra e tifosi. Passando all’attualità, Mudingayi ha elogiato la squadra belga, definendola ben costruita e guidata da un allenatore giovane e preparato come David Hubert. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mudingayi, parla il doppio ex di Union SG e Inter: «Chivu sapeva toccare i tasti giusti anche da calciatore, ma dovrà stare attento a quell’avversario!»