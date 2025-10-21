Moxy Milan Linate Airport passa ad ACHM | cresce l’intesa con Vastint

La collaborazione tra ACHM Hotels by Marriott e Vastint Italy compie un salto in avanti: la gestione del Moxy Milan Linate Airport passa ad ACHM, rafforzando una strategia comune fondata su fiducia, visione e impegno di lungo periodo e consolidando la presenza del gruppo, guidato da Antonio Catalán, nel mercato italiano. Nuovo impulso alla collaborazione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Moxy Milan Linate Airport passa ad ACHM: cresce l’intesa con Vastint

Contenuti che potrebbero interessarti

Moxy Chill and Dance Vai su Facebook

Moxy Milano Linate, al via la gestione di Achm Hotels by Marriott - Achm Hotels by Marriott apre una nuova fase nella collaborazione con Vastint Italy, realtà attiva nello sviluppo immobiliare a livello europeo. Da travelquotidiano.com

Foggia-Milano Linate, la Regione ha già chiesto lo slot per Aeroitalia: "Presto riavremo la tratta" - Il vicepresidente della Regione Puglia ha fatto sapere che il governatore Michele Emiliano ha chiesto ad Assoclearence di mantenere lo slot dell'aeroporto Milano- Da foggiatoday.it

ACHM Hotels by Marriott assume la gestione del Moxy Milan Linate Airport - ACHM Hotels by Marriott, società leader nella gestione alberghiera nel Sud Europa, rafforza la propria... Come scrive msn.com