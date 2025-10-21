Movida la mappa delle restrizioni dei locali | multe fino a 5mila euro per la musica

Modena, 21 ottobre 2025 – Avanti con la regolamentazione della movida troppo ’rumorosa’ e per rimettere ordine alla ’invasione’ di tavolini e dehors. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il sindaco Massimo Mezzetti ha firmato l’ordinanza che definisce ufficialmente, nel dettaglio, la zona interessata dalle restrizioni e anche le conseguenze per i locali che trasgrediscono: multe fino a 5mila euro. In primis il documento, che ha sollevato polemiche da parte di alcuni esercenti, stabilisce la sospensione delle attività di diffusione musicale nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli esercizi di vendita dalle 23 alle 7 nei giorni feriali e dalle 24 alle 7 il venerdì sera e tutti i prefestivi nell’area del centro storico, ricompresa tra viale Vittorio Veneto, viale Berengario, viale Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Fabrizi, viale Muratori e piazzale Risorgimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

