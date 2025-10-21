Movida la mappa delle restrizioni dei locali | multe fino a 5mila euro per la musica
Modena, 21 ottobre 2025 – Avanti con la regolamentazione della movida troppo ’rumorosa’ e per rimettere ordine alla ’invasione’ di tavolini e dehors. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il sindaco Massimo Mezzetti ha firmato l’ordinanza che definisce ufficialmente, nel dettaglio, la zona interessata dalle restrizioni e anche le conseguenze per i locali che trasgrediscono: multe fino a 5mila euro. In primis il documento, che ha sollevato polemiche da parte di alcuni esercenti, stabilisce la sospensione delle attività di diffusione musicale nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli esercizi di vendita dalle 23 alle 7 nei giorni feriali e dalle 24 alle 7 il venerdì sera e tutti i prefestivi nell’area del centro storico, ricompresa tra viale Vittorio Veneto, viale Berengario, viale Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Fabrizi, viale Muratori e piazzale Risorgimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La mappa delle zone rosse di Palermo Dalla piazza del teatro Massimo al quartiere della movida intorno a piazza Olivella, da Porta Felice alla Vucciria: le aree del centro storico individuate dalla prefettura sono tre @TgrRai - X Vai su X
La mappa delle zone rosse di Palermo Dalla piazza del teatro Massimo al quartiere della movida intorno a piazza Olivella, da Porta Felice alla Vucciria: le aree del centro storico individuate dalla prefettura sono tre Tgr Rai - facebook.com Vai su Facebook
Movida, stop alle aperture di nuovi locali. Dieci i quartieri “tutelati”: ecco la mappa - Dieci quartieri nei quali il Comune di Bari ha individuato le aree tutelate e ad “elevata tutela” (dodici in totale) dove le nuove aperture di locali per la somministrazione di cibi e bevande saranno ... Riporta quotidianodipuglia.it
Movida, primo test senza restrizioni. L’allarme dei gestori: «I giovani escono in altre zone» - Il primo fine settimana vissuto nel quartiere Umbertino di Bari senza le restrizioni dell’ordinanza anti- Riporta quotidianodipuglia.it
Movida, a Bari ordinanza congelata: il Comune dà fiducia ai locali - «Voglio dare fiducia sperando che prevalga il buonsenso». Da lagazzettadelmezzogiorno.it