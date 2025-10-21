Mouzakitis è incantato da Calhanoglu | L’ho osservato bene e mi ha impressionato questa sua caratteristica

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mouzakitis, candidato al Golden Boy, si è espresso su Hakan Calhanoglu, affrontato in un’amichevole la scorsa estate. Christos Mouzakitis, giovane talento dell’ Olympiakos, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoSport in cui ha parlato della sua esperienza durante un’amichevole estiva contro l’ Inter. Il centrocampista greco, attualmente in testa al Golden Boy Index, ha avuto modo di osservare il gioco di Hakan Calhanoglu, il regista turco dei nerazzurri, e si è detto molto colpito dalle sue qualità. L’incontro con Calhanoglu: un’impressione positiva. Nel corso della partita, Mouzakitis ha avuto l’opportunità di osservare da vicino i movimenti di Calhanoglu, che era subentrato in campo durante il secondo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

mouzakitis 232 incantato da calhanoglu l8217ho osservato bene e mi ha impressionato questa sua caratteristica

© Internews24.com - Mouzakitis è incantato da Calhanoglu: «L’ho osservato bene e mi ha impressionato questa sua caratteristica»

Cerca Video su questo argomento: Mouzakitis 232 Incantato Calhanoglu