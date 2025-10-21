Mouaha convocato in nazionale camerunense | doppia variazione di calendario per la Valtur

Brindisireport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aristide Mouaha è stato convocato in Nazionale Camerunense in vista della prossima finestra di novembre dedicata agli impegni delle nazionali. A seguito della sua indisponibilità, il calendario della Valtur Brindisi subirà una doppia variazione di partite valevoli per il campionato di Serie A2. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

mouaha convocato nazionale camerunenseA2 - Mouaha convocato dal Camerun, cambia il calendario della Valtur Brindisi - In casa Brindisi, Aristide Mouaha è stato convocato in Nazionale Camerunense in vista della prossima finestra di novembre dedicata agli impegni delle nazionali. pianetabasket.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mouaha Convocato Nazionale Camerunense