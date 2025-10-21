Mouaha convocato in nazionale camerunense | doppia variazione di calendario per la Valtur
Aristide Mouaha è stato convocato in Nazionale Camerunense in vista della prossima finestra di novembre dedicata agli impegni delle nazionali. A seguito della sua indisponibilità, il calendario della Valtur Brindisi subirà una doppia variazione di partite valevoli per il campionato di Serie A2. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
