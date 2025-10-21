MotoGp Rivola ci crede | Possiamo puntare al titolo

Bologna, 21 ottobre 2025 – Massimo Rivola crede nell’Aprilia. La casa di Noale può e vuole puntare al titolo mondiale. Ci proverà nel 2026, forte di una RS-GP che sta terminando il campionato 2025 con risultati eccellenti e che in questa campagna asiatica è stata più veloce e performante di Ducati. Inoltre, la coppia di piloti è di enorme talento con un Marco Bezzecchi nel pieno della maturità e un Jorge Martin che attende solo di essere lasciato in pace dalla sfortuna. Non solo, vanno forte anche i piloti satellite come Raul Fernandez che ha trionfato a Philip Island con il team Trackhouse di Davide Brivio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Rivola ci crede: “Possiamo puntare al titolo"

