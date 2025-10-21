MotoGP Marco Bezzecchi | L’obiettivo è continuare sulla stessa linea di Phillip Island

Marco Bezzecchi rilancia le proprie quotazioni in vista del GP della Malesia, prossimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il pilota dell’ Aprilia, vorrà replicare quanto di buono messo in mostra a Phillip Island (Australia). Nella terra dei canguri, il romagnolo ha ottenuto la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto nel GP. Nella gara domenica, il podio ha i connotati dell’impresa per il doppio long lap penalty inflittogli, conseguenza dell’incidente di Mandalika (Indonesia), dove il centauro nostrano aveva innescato il crash con lo spagnolo Marc Marquez (Ducati). 🔗 Leggi su Oasport.it

