MotoGp Malesia circuito precedenti e orari tv
Bologna, 21 ottobre 2025 – Ultima gara asiatica prima del ritorno in Europa. Tutti i mondiali sono già decisi, ma i segnali per il futuro sono importanti. La Moto gp viaggia verso la conclusione, aspettando notizie su Marc Marquez che potrebbe tentare di rientrare a Valencia, con una Ducati in difficoltà, quantomeno nel team ufficiale privo del campione del mondo, e una Aprilia in grande risalita prima con Marco Bezzecchi e poi con Raul Fernandez. Segnali dicevamo, perché il trend potrebbe portare al 2026 con le due case italiane a giocarsi i titoli iridati e con una profonda riflessione che Borgo Panigale dovrà fare sulla situazione di Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Enea Bastianini ha colto la medaglia di bronzo nella gara breve della MotoGP nel GP Malesia Ecco le sue dichiarazioni dopo la gara sprint - facebook.com Vai su Facebook
#MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio della Malesia - X Vai su X
MotoGp Malesia, circuito, precedenti e orari tv - Aprilia punta a riconfermarsi, Ducati prova a far risalire Bagnaia con un occhio anche al futuro. Da sport.quotidiano.net
MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia in Malesia. Sepang sorride a ‘Pecco’ sin dalla Moto3 - Francesco Bagnaia e l’autodromo di Sepang hanno un rapporto privilegiato, sin dai tempi della Moto3. Lo riporta oasport.it
MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Malesia 2025 a Sepang - europee, il Gran Premio della Malesia, al Sepang International Circuit. Lo riporta motograndprix.motorionline.com