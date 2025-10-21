MotoGp Malesia circuito precedenti e orari tv

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 21 ottobre 2025 – Ultima gara asiatica prima del ritorno in Europa. Tutti i mondiali sono già decisi, ma i segnali per il futuro sono importanti. La Moto gp viaggia verso la conclusione, aspettando notizie su Marc Marquez che potrebbe tentare di rientrare a Valencia, con una Ducati in difficoltà, quantomeno nel team ufficiale privo del campione del mondo, e una Aprilia in grande risalita prima con Marco Bezzecchi e poi con Raul Fernandez. Segnali dicevamo, perché il trend potrebbe portare al 2026 con le due case italiane a giocarsi i titoli iridati e con una profonda riflessione che Borgo Panigale dovrà fare sulla situazione di Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Malesia, circuito, precedenti e orari tv

