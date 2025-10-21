MotoGP i precedenti di Francesco Bagnaia in Malesia Sepang sorride a ‘Pecco’ sin dalla Moto3

Francesco Bagnaia e l’autodromo di Sepang hanno un rapporto privilegiato, sin dai tempi della Moto3. Difatti, una delle rare affermazioni di Pecco nella prima classe formativa si concretizzò proprio in Malesi a. Dopo tre anni senza aver marcato neppure un punto, nel 2016 il piemontese trionfò in una gara stranissima, caratterizzata da una marea di cadute. Lui, invece, fu perfetto e dominò la scena. Nessun successo, ma un’ enorme soddisfazione nel biennio in Moto2. Al quinto posto del 2017, fece seguito la terza piazza del 2018. Un risultato dal peso specifico immenso, poiché consentì a Bagnaia di conquistare matematicamente il Mondiale cadetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia in Malesia. Sepang sorride a ‘Pecco’ sin dalla Moto3

