MotoGP Davide Tardozzi getta acqua suo fuoco | Nessuna rottura con Bagnaia pensiamo solo ad aiutarlo
Francesco Bagnaia e Ducati. Un rapporto che si sta sempre più complicando. Un rapporto che, fino ad un anno fa, sembrava un binomio inscindibile, ma che ora si sta rivelando un matrimonio alquanto difficile. Tanto che si sta già iniziando a parlare in maniera concreta di un “Pecco” lontano da Borgo Panigale al termine del contratto in essere che, giova ricordarlo, scadrà al termine del campionato 2026. La situazione dal punto di vista tecnico è a livelli pressoché disastrosi e, come capita spesso nel mondo delle due ruote, dalla pista si passa ai box, con rapporti che si stanno incrinando, sono già incrinati oppure si deterioreranno ulteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Davide Tardozzi cam ? #MotoGP | #QatarGP | Live on TNT Sports and Discovery+ - facebook.com Vai su Facebook
Davide commenta una domenica da dimenticare: "Pecco a sua volta crede in noi, sa che diamo il 100% per lui. La caduta di Marc è stata sfortuna, non poteva evitare l'incidente" https://gpone.com/it/2025/10/05/motogp/tardozzi-bagnaia-devastato-come-person - X Vai su X
Tardozzi: “Nessuna frattura con Bagnaia” - Il team manager italiano ha escluso qualsiasi difficoltà interna, nonostante la crisi che sta attanagliando il pilota piemontese ... formulapassion.it scrive
Tardozzi: "Pensiamo solo ad aiutare Bagnaia. Per Sepang abbiamo delle idee" - Davide Tardozzi, team manager Ducati, è intervenuto su Sky Sport dopo il GP d'Australia: "L’unico pensiero che abbiamo è aiutare Pecco. Lo riporta sport.sky.it
Disperazione Bagnaia, Domizia Castagnini rialza Pecco con un post e Tardozzi fa il pompiere - La moglie di Bagnaia, Domizia Castagnini rompe il silenzio sulla crisi di Pecco con un post mentre Davide Tardozzi team manager Ducati prova a spegnere le polemiche dopo il flop in Australia ... Si legge su sport.virgilio.it