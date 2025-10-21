MotoGP Davide Tardozzi getta acqua suo fuoco | Nessuna rottura con Bagnaia pensiamo solo ad aiutarlo

Francesco Bagnaia e Ducati. Un rapporto che si sta sempre più complicando. Un rapporto che, fino ad un anno fa, sembrava un binomio inscindibile, ma che ora si sta rivelando un matrimonio alquanto difficile. Tanto che si sta già iniziando a parlare in maniera concreta di un “Pecco” lontano da Borgo Panigale al termine del contratto in essere che, giova ricordarlo, scadrà al termine del campionato 2026. La situazione dal punto di vista tecnico è a livelli pressoché disastrosi e, come capita spesso nel mondo delle due ruote, dalla pista si passa ai box, con rapporti che si stanno incrinando, sono già incrinati oppure si deterioreranno ulteriormente. 🔗 Leggi su Oasport.it

