MotoGP Bagnaia sarà il peggiore con la Ducati GP25? Finire dietro a Di Giannantonio nel Mondiale sarebbe uno smacco
Francesco Bagnaia sta attraversando le Forche Caudine. Non si può definire altrimenti l’acuta crisi in cui è sprofondato il ventottenne piemontese, che dopo la pausa estiva ha vissuto un weekend da protagonista assoluto (quello di Motegi) a fronte di sei oscillanti tra la mediocrità e lo sconcerto. Complessivamente, da agosto in poi, Pecco ha raccolto 61 punti, dei quali ben 37 sono stati marcati in Giappone. Ne consegue che negli altri sei appuntamenti, ne ha assommati solo 24! Una miseria. Difatti, il bi-Campione del Mondo è scivolato al quarto posto in classifica generale, in cui è stato ‘volato via’ da Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
