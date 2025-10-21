Motocross vittoria assoluta per Squarcialupi nella categoria Debuttanti
Domenica 19 ottobre il crossodromo di Chiusdino ha ospitato la penultima prova del Campionato Toscano Motocross e Minicross. Spiccano i risultati dell’Associazione Motociclistica Aretina, che ha portato a casa ottimi piazzamenti in diverse categorie. A distinguersi è il giovane Mattia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
