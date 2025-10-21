Moto presentata a Milano Eicma 2025 | ' tributo alla passione'

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Sale il sipario su Eicma 2025. L'82esima edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 4 al 9 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho (le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 saranno riservate a stampa e operatori), è stata presentata oggi a Milano alla presenza del presidente di Eicma Pietro Meda e dell'ad Paolo Magri, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, di Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, di Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, Andrea Gibelli, presidente Ferrovie Nord e con il contributo video di Matteo Zoppas, presidente Ice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

