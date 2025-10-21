Moto Morini Alltrhike 450 prova in strada e fuoristrada

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una adventure guidabile con patente A2 che punta alla sostanza. Il motore bicilindrico parallelo appartiene alla famiglia 450 CfMoto, ma mappatura e scarico dedicati conferiscono un temperamento particolare. L’elettronica è quella che serve: Abs a due canali con posteriore disinseribile, controllo di trazione disattivabile, e strumento Tft da 5" con navigazione integrata. In città è docile e maneggevole, sulle strade extraurbane scorre precisa, e sugli sterrati facili si guida in piedi con naturalezza. I prezzi sono aggressivi: si parte da 5.890 euro, per arrivare ai 6.140 della High Equipped, con paramani, sella e manopole riscaldate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

moto morini alltrhike 450 prova in strada e fuoristrada

© Gazzetta.it - Moto Morini Alltrhike 450, prova in strada e fuoristrada

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

moto morini alltrhike 450Moto Morini Alltrhike 450: la migliore adventure sotto i 6.000 euro? - la prova di Moto.it [VIDEO e GALLERY] - Motore bicilindrico da 450cc, erogazione lineare e cerchio anteriore da 21 pollici: ecco la ricetta di Moto Morini per l'adventure easy ... Segnala moto.it

moto morini alltrhike 450Moto Morini Alltrhike: adventure leggera, accessibile e pronta per ogni terreno [FOTO] - Sia che si tratti di affrontare il caotico traffico cittadino o di lasciarsi andare al divertimento più istintivo in off- Secondo moto.motorionline.com

moto morini alltrhike 450Prova Moto Morini Alltrhike: adventouring tuttofare - Il concetto alla basa è quello di una moto economica ma assetata di sterrati e chilometri. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Moto Morini Alltrhike 450