Una adventure guidabile con patente A2 che punta alla sostanza. Il motore bicilindrico parallelo appartiene alla famiglia 450 CfMoto, ma mappatura e scarico dedicati conferiscono un temperamento particolare. L’elettronica è quella che serve: Abs a due canali con posteriore disinseribile, controllo di trazione disattivabile, e strumento Tft da 5" con navigazione integrata. In città è docile e maneggevole, sulle strade extraurbane scorre precisa, e sugli sterrati facili si guida in piedi con naturalezza. I prezzi sono aggressivi: si parte da 5.890 euro, per arrivare ai 6.140 della High Equipped, con paramani, sella e manopole riscaldate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moto Morini Alltrhike 450, prova in strada e fuoristrada