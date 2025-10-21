Mostra del Bitto in edizione olimpica | Un successo oltre ogni aspettativa
La Mostra del Bitto ha di nuovo fatto centro: un afflusso continuo di gente ha caratterizzato la due giorni, favorita da condizioni climatiche ideali. La riuscita di degustazioni e laboratori, i positivi riscontri degli operatori presenti con i loro stand, le presenze agli spettacoli inquadrano il successo della rassegna che ha ospitato le fiaccole olimpica e paralimpica di Milano Cortina 2026. Un’edizione ricca di sorprese, con nuove proposte che hanno catturato l’interesse dei visitatori, a conferma della bontà di una formula che mantiene il legame con la tradizione ma che non disdegna le novità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
