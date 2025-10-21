Mostra bipersonale ' Di forma e materia'

Cataniatoday.it | 21 ott 2025

“Di forma e materia” è una mostra dedicata al lavoro di due giovani artisti siciliani: Davide Toscano e Vincenzo Portuese.  Entrambi gli autori trattano le proprie tele con particolare attenzione alla matericità, agli elementi, alle forme e ai colori, ed entrambi sono legati ad elementi del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

