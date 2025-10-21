Mosca | L' incontro Trump-Putin a rischio? L' Ue vuole sabotarlo è l' unico obiettivo di tutta la politica europea

Sofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest. Trump: "Ho chiesto alla Russia di fermare gli attacchi contro i civili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mosca: "L'incontro Trump-Putin a rischio? L'Ue vuole sabotarlo, è l'unico obiettivo di tutta la politica europea"

Il presidente ucraino ha definito "pungente" l'incontro alla Casa bianca, che ha rigettato la richiesta di Kiev di acquistare i missili Tomahawk per colpire i territori di Mosca

Mosca: "Putin ha parlato con Orban, l'incontro con Trump potrebbe tenersi entro due settimane"

Ucraina, vertice Trump-Putin a rischio? Mosca: «L'Ue vuole sabotarlo». Cnn: «Congelato incontro Rubio-Lavrov» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Segnala ilmessaggero.it

Trump a muso duro con Putin e Zelensky: "Pace tra Russia e Ucraina o ci sarà un prezzo alto da pagare" - Il presidente degli Stati Uniti ha scritto un messaggio ai due leader, chiedendo di fermare gli attacchi sui civili: "Kiev può ancora vincere la guerra, ma non credo ci riuscirà". Secondo today.it

Vertice Trump-Putin a Budapest, non regna l'ottimismo. L'esperta: “Sarà un’Alaska 2, un nulla di fatto. Ma Trump è imprevedibile...” - di cui non conosciamo ancora bene le tempistiche, l'agenda e i dettagli - Lo riporta affaritaliani.it