Mosca | L' incontro Trump-Putin a rischio? L' Ue vuole sabotarlo è l' unico obiettivo di tutta la politica europea
Sofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest. Trump: "Ho chiesto alla Russia di fermare gli attacchi contro i civili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il presidente ucraino ha definito "pungente" l'incontro alla Casa bianca, che ha rigettato la richiesta di Kiev di acquistare i missili Tomahawk per colpire i territori di Mosca - facebook.com Vai su Facebook
Mosca: “Putin ha parlato con Orban, l’incontro con Trump potrebbe tenersi entro due settimane” - X Vai su X
Ucraina, vertice Trump-Putin a rischio? Mosca: «L'Ue vuole sabotarlo». Cnn: «Congelato incontro Rubio-Lavrov» - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Segnala ilmessaggero.it
Trump a muso duro con Putin e Zelensky: "Pace tra Russia e Ucraina o ci sarà un prezzo alto da pagare" - Il presidente degli Stati Uniti ha scritto un messaggio ai due leader, chiedendo di fermare gli attacchi sui civili: "Kiev può ancora vincere la guerra, ma non credo ci riuscirà". Secondo today.it
Vertice Trump-Putin a Budapest, non regna l'ottimismo. L'esperta: “Sarà un’Alaska 2, un nulla di fatto. Ma Trump è imprevedibile...” - di cui non conosciamo ancora bene le tempistiche, l'agenda e i dettagli - Lo riporta affaritaliani.it