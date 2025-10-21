Mosaici su carta Da Ravenna a Parigi al Museo Classis
Venerdì 24 ottobre, alle ore 18, al Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio inaugura una mostra dal sapore storico e internazionale: Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi.L’evento si inserisce nel programma della IX Biennale del Mosaico Contemporaneo e invita il pubblico a scoprire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
24 OTTOBRE 2025 - SAVE THE DATE! Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi Nell’ambito della IX edizione della Biennale del Mosaico Contemporaneo venerdì 24 ottobre, alle ore 18, il Classis Ravenna inaugura la mostra Mosaici su carta. Da Ravenna a Pa Vai su Facebook
Scuole al Centro è il tuo spazio per imparare facendo! Costruisci, crea, sperimenta: a #MFR2025 la scuola si tocca con mano, con i laboratori gratuiti di @medfablab e il Centro per l’Artigianato Digitale. ? Cosa troverai? Penne 3D, LED su carta, AI che rico - X Vai su X
Marc Chagall: opere di mosaico in esposizione a Ravenna - Dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna presenta Chagall in mosaico. Lo riporta firstonline.info
Le copie dei mosaici antichi di Ravenna in mostra a Londra - La Collezione delle copie', realizzata con il contributo del ministero del Turismo nell'ambito del ... Come scrive ansa.it
A Ravenna torna la Biennale di Mosaico Contemporaneo. Tre mesi di mostre, laboratori e arte pubblica - Dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, Ravenna ospita la rassegna che racconta il mosaico tra tradizione e contemporaneità. Segnala artribune.com