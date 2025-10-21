Morto sulle Siligate Scatta la raccolta fondi | La salma torni in Perù

Una "pollada" per aiutarlo a tornare a casa. Così la comunità peruviana e ispanoamericana di Pesaro si è messa in moto per raccogliere fondi e permettere il rimpatrio della salma di Roberto Enrique Villanueva Torres, 25 anni. E’ lui il giovane morto sabato sera dopo essere stato travolto da un’auto lungo la strada Romagna, nel tratto delle Siligate. Domiciliato da qualche tempo a Pesaro, è rimasto ucciso sul colpo in un incidente avvenuto intorno alle 20, all’altezza del civico 66. Stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunta la vettura che procedeva in direzione Cattolica. L’impatto non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

