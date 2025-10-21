Un’altra tragedia si è consumata sulle strade italiane. Un uomo di 70 anni è morto e una donna di circa 68 anni è rimasta ferita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la E45, in direzione Perugia, nel tratto compreso tra lo svincolo Raccordo Terni-Orte e lo svincolo Gabelletta San Gemini Sud, in provincia di Terni. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia stradale, le due vittime – entrambi originari delle Marche – viaggiavano a bordo di una Alfa Romeo Stelvio. L’uomo era alla guida del mezzo quando, per cause ancora da chiarire, l’auto è uscita di strada poco prima delle 13. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. L’auto si ribalta e vola fuori strada, tragedia in Italia: la dinamica è spaventosa