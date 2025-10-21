Morto sul colpo L’auto si ribalta e vola fuori strada tragedia in Italia | la dinamica è spaventosa
Un’altra tragedia si è consumata sulle strade italiane. Un uomo di 70 anni è morto e una donna di circa 68 anni è rimasta ferita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la E45, in direzione Perugia, nel tratto compreso tra lo svincolo Raccordo Terni-Orte e lo svincolo Gabelletta San Gemini Sud, in provincia di Terni. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia stradale, le due vittime – entrambi originari delle Marche – viaggiavano a bordo di una Alfa Romeo Stelvio. L’uomo era alla guida del mezzo quando, per cause ancora da chiarire, l’auto è uscita di strada poco prima delle 13. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un uomo è morto investito da un’auto subito dopo essersi salvato da un incidente Il 48enne è stato travolto da un’auto insieme a tre soccorritori intervenuti per aiutarlo. L’uomo è morto sul colpo, mentre i tre sono stati trasportati in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Nomentana, si ribaltano con l'auto: morto un 21enne. Grave una 16enne - Un bilancio drammatico quello di un incidente mortale avvenuto all'altezza del ... Secondo romatoday.it
Incidente a Fonte Nuova, auto si ribalta sulla Nomentana: morto Valerio Gaist, 21 anni, grave la fidanzata 16enne - Un ragazzo romano di 21 anni, Valerio Gaist, è morto sul colpo mentre la sua fidanzata di 16 è ricoverata in prognosi ... Si legge su roma.corriere.it