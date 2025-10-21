Morto Sandro D' Agostino | ex professore d' inglese poeta e musicista pescarese
È morto all'età di 77 anni Sandro D'Agostino, ex docente di inglese in pensione e molto conosciuto nel mondo culturale e intellettuale pescarese. D'Agostino, ricordato anche da tanti come “Sandro Magos”, era stimato per la sua vasta cultura musicale e letteraria ed era un assiduo frequentatore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
