Morto in carcere a Torino detenuto che pesava 265 chili La denuncia del fratello | Era malato ma non lo curavano

Era gravemente obeso, era diabetico ma stava scontando la sua pena in cella. È morto nel carcere torinese Lorusso e Cutugno Francesco De Leo, un detenuto pugliese 51enne di circa 265 chili. L’uomo avrebbe avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso dal 118, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Il 51enne stava scontando una pena fino al 2040 per reati di truffa. Era stato trasferito nei primi giorni di ottobre dal carcere di Marassi, a Genova, a quello di Torino, dove era stata realizzata una cella apposita per le sue condizioni fisiche. In precedenza era stato assegnato nella casa circondariale di Cuneo, dove però non entrò per l’assenza di una cella idonea, ed era così stato ricoverato al pronto soccorso dell’ ospedale Santa Croce, piantonato giorno e notte degli agenti di polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto in carcere a Torino detenuto che pesava 265 chili. La denuncia del fratello: “Era malato ma non lo curavano”

