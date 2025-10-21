Morto da giorni ad alta quota | ipotesi malore
L’automobile parcheggiata ai Bagni di Masino completamente ricoperta di foglie - segno che fosse sul posto da diversi giorni - era la sua e le generalità di colui a cui è intestata la vettura, al quale i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono risaliti dalla targa, sono le medesime riportate sui documenti dell’uomo individuato riverso, senza vita e in avanzato stato di decomposizione, domenica in tarda mattinata da un gruppo di escursionisti che si trovavano a 2.400 metri, nella zona meridionale del Passo del Barbacan, sul Sentiero Roma. Si tratta di Andrea Galassi, un escursionista toscano cinquantenne, di Capoliveri, Isola d’Elba, riservato e abituato a muoversi in solitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
