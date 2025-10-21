Morto a 29 anni il campione di scacchi Daniel Naroditsky
Daniel Naroditsky, grande maestro di scacchi ed ex campione del mondo juniores, è morto a 29 anni. L’annuncio è stato diffuso dal Charlotte Chess Center, l’accademia del North Carolina dove ricopriva il ruolo di capo allenatore. Il comunicato non ha fornito dettagli sulle circostanze del decesso né sul luogo, e la famiglia ha chiesto di rispettare la propria privacy in questo momento di dolore. Nato a San Mateo, in California, il 9 novembre 1995, aveva iniziato a muovere i primi pezzi a sei anni, conquistando nel 2007 il titolo mondiale Under 12 e, sei anni più tardi, quello di Grande Maestro, il massimo riconoscimento della Federazione internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
