Morto a 28 anni per Nitazeni primo caso in Italia Allerta massima

Un caso senza precedenti scuote l’Italia: un giovane di 28 anni è morto a seguito di un’overdose da Nitazeni, segnando il primo decesso ufficialmente collegato a questa nuova e pericolosa classe di oppioidi sintetici nel nostro Paese. La tragedia risale al settembre 2024 a Brunico, in provincia di Bolzano, ma è stata resa nota solo ora, dopo mesi di indagini. Si tratta del primo decesso ufficialmente associato ai Nitazeni in Italia, una sostanza già nota in Europa per la sua pericolosità estrema. Le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per ricostruire la dinamica: un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ceduto la sostanza letale alla vittima, mentre la Procura di Bolzano mantiene il massimo riserbo su ulteriori sviluppi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Morto a 28 anni per Nitazeni, primo caso in Italia. Allerta massima

