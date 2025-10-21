Morto a 14 anni di tumore i genitori scelsero il metodo Hamer e ora sono a processo per omicidio | Cure con l’argilla non fate come noi

Vicenza, 21 ottobre 2025 – Francesco Gianello aveva 14 anni quando morì di tumore. A dicembre 2022, quando accusò dolore a una gamba, dopo un consulto all'istituto Rizzoli di Bologna, gli fu diagnosticato un osteosarcoma al femore. I suoi genitori, dopo aver percorso le strade classiche suggerite dai medici, ad un certo punto si sarebbero rivolti a un medico padovano seguace del metodo Hamer. Il ragazzo dopo qualche mese peggiorò e quando riprese le cure in vari ospedali (tra qui quello di Perugia) era ormai troppo tardi. Morì al San Bortolo di Vicenza all’inizio del 2024. Inizia il processo per omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto a 14 anni di tumore, i genitori scelsero il metodo Hamer e ora sono a processo per omicidio: “Cure con l’argilla, non fate come noi”

