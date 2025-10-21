Morte sui binari nel novarese

Tv2000.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma nel Novarese: un giovane muore travolto da un treno in corsa, altri due ragazzi rimangono feriti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

morte sui binari nel novarese

© Tv2000.it - Morte sui binari nel novarese

