Morte di Tommaso Bruciaferri proclamato il lutto cittadino a Osimo

Anconatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – Bandiere a mezz’asta e città ferma nel giorno del funerale di “Tommy”, in segno di cordoglio, di vicinanza e di partecipazione al dolore dei genitori per la prematura e tragica scomparsa del figlio. Il sindaco di Osimo, Michela Glorio, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

