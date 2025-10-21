Morte di Tommaso Bruciaferri proclamato il lutto cittadino a Osimo

OSIMO – Bandiere a mezz’asta e città ferma nel giorno del funerale di “Tommy”, in segno di cordoglio, di vicinanza e di partecipazione al dolore dei genitori per la prematura e tragica scomparsa del figlio. Il sindaco di Osimo, Michela Glorio, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

