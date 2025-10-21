Morte di Paolo Mendico | tre docenti verso la sospensione Sequestrati telefoni a compagni e personale scolastico
ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli ispettori inviati dal Ministero dell’Istruzione, su disposizione del ministro Giuseppe Valditara, hanno concluso gli accertamenti all’ Itis “Antonio Pacinotti” (sede di Santi Cosma e Damiano ), consegnando un dossier all’ Ufficio scolastico regionale del Lazio. Le verifiche avrebbero confermato che Paolo Mendico fu vittima di atti di bullismo e individuato gravi carenze nella gestione della vicenda da parte di personale scolastico tra sede principale e succursale. Potrebbero essere tre i docenti per i quali, nei prossimi giorni, scatteranno contestazioni disciplinari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
