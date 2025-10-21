Morte Andrea Misson | indagato per omicidio colposo il titolare della ditta
Il titolare della Costruzioni Screm srl di Tolmezzo, Giuseppe Screm, a dover rispondere delle accuse di omicidio colposo per la morte di Andrea Misson, il 21enne operaio di Paularo rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Trieste, il 6 ottobre scorso. Il giovane è morto dieci giorni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
