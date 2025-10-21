Mortadella Day 2025 a Roma | il gusto si fa cinema
Tra luci di sala e profumi di spezie, la Mortadella Bologna IGP prepara il suo Mortadella Day 2025, festeggiando il 364° compleanno e aprendo la strada alle celebrazioni del 2026. Un racconto di cinema e sapori che restituisce l’identità italiana attraverso una protagonista in rosa, amata da pubblico e registi, icona di convivialità contemporanea. L’appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Panino Divino mortadella, patè di tartufo, burrata e rucola Via dei Gracchi 11a - ROMA - facebook.com Vai su Facebook
Mortadella Bologna Igp festeggia compleanno a Festa Cinema Roma - (askanews) – Torna il 24 ottobre il Mortadella Day, quando si celebra l’anniversario del Bando emanato nel 1661 dal Cardinal Farnese, che per la prima volta stabilì le regole ufficiali p ... Come scrive msn.com
Brindisi a Roma e Milano per i 364 anni della Mortadella - Conto alla rovescia per Mortadella Day, evento in programma il 24 ottobre e che celebra in questa data l'anniversario del Bando emanato nel 1661 dal Cardinal Farnese, che "per la prima volta stabilì l ... Da ansa.it
Mortadella Bologna IGP celebra il legame col cinema - Il 24 ottobre torna il Mortadella Day, evento che celebra l’anniversario del celebre Bando del 1661 emanato dal Cardinal Farnese, primo documento ufficiale che fissò le regole di produzione della mort ... Secondo foodaffairs.it