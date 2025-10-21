Morta dopo l’incidente Al via una raccolta fondi per il policlinico di Genova
La prima raccolta fondi è stata chiusa dopo poche ore a causa del raggiungimento del limite massimo di donazioni. Così, nel pomeriggio di ieri, ne è stata aperta un’altra, sempre su PayPal, e sempre indirizzata al reparto di Rianimazione del Policlinico San Martino di Genova. Una straordinaria manifestazione di affetto e vicinanza, quella che molte persone hanno mostrato aderendo alla raccolta fondi aperta in memoria di Federica Tripoli, la 32enne tenente di vascello della Marina militare rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a inizio ottobre lungo viale Amendola, e deceduta nella notte tra sabato e domenica all’ospedale di Genova. 🔗 Leggi su Lanazione.it
