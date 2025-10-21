Morso da una vipera ad Aquara | soccorso presso l' ospedale di Roccadaspide

Tensione, domenica mattina, ad Aquara: un uomo è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide dopo essere stato morso in un terreno da una vipera. In collaborazione con il Centro Antiveleni dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, per il malcapitato è stato attivato l’iter di cura e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

