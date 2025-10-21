Morso da una vipera 62enne ricoverato in ospedale | attivato il centro anti-veleni del Cardarelli

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 62enne di Aquara è stato morso da una vipera. Ricoverato in ospedale nel Salernitano. Attivato il centro anti-veleni regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

