Una fabbrica che nasce e un’identità che si ricompone: a Ziyang, tra linee di montaggio lucide e sguardi curiosi di dealer da tutto il mondo, Morbidelli ha mostrato il nuovo passo. Un racconto che unisce il gesto italiano del progetto e il ritmo industriale cinese, con l’Europa come bussola commerciale e la pista come orizzonte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Morbidelli riparte da Ziyang: design italiano, sguardo europeo

