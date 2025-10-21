Monza subaffitta l’alloggio comunale a uno straniero irregolare | scatta la revoca dell’assegnazione

Monza, 21 ottobre 2025 – Quando i vicini di casa hanno cominciato a notare quello strano via vai, quello strano ospite che frequentava abitualmente, negli orari più disparati, quell’abitazione, si sono insospettiti. Ed è partita la segnalazione. È stato scoperto così un caso di occupazione abusiva di un alloggio comunale che ha portato a due conseguenze: l’espulsione di un cittadino irregolare sul territorio e l’apertura di una procedura di revoca dell’assegnazione della casa comunale in questione. Va tutto in scena nel pomeriggio di ieri, quando durante un controllo ordinario in un alloggio comunale di via Pisacane, il personale del Nucleo Intervento Rapido Motociclisti dalla polizia locale di Monza, in collaborazione con i funzionari dell'Ufficio Alloggi del Comune, ha riscontrato una grave irregolarità: un marocchino di 30 anni è stato trovato all’interno dell’abitazione, privo di documenti e senza alcun titolo legittimo per occupare i locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

