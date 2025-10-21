Monza furti e spaccio in centro e alla stazione | 5 arresti

Monza, 21 ottobre 2025 – Se l'erano presa anche coi ragazzini. Ladri e spacciatori, cinque arresti in centro nel giro di poche ore. Nelle giornate del 17 e 18 ottobre, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato 5 persone responsabili di diversi reati commessi nella zona della stazione e del centro cittadino di Monza. L’intervento del 17 ottobre è avvenuto intorno alle 17, quando una pattuglia della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio nei pressi de i giardini pubblici adiacenti alla stazione ferroviaria di Monza, ha notato un giovane in atteggiamento sospetto che, dopo vari movimenti, ha ceduto della sostanza stupefacente a un passante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, furti e spaccio in centro e alla stazione: 5 arresti

