Montecitorio audizione su disciplina legislativa in materia edilizia

Lopinionista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Mercoledì 22 ottobre la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia, svolge le seguenti audizioni: Ore 14.45 WWF Ore 14.55 CONFORMA – Associazione organismi certificazione, ispezione, prove, taratura Ore 15.05 Legambiente Ore 15.15 IPPASO – Centro studi italiano Ore 15.25 Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

montecitorio audizione su disciplina legislativa in materia edilizia

© Lopinionista.it - Montecitorio, audizione su disciplina legislativa in materia edilizia

Approfondisci con queste news

Montecitorio, audizione su disciplina legislativa in materia edilizia - Mercoledì 22 ottobre la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti ... Lo riporta lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Montecitorio Audizione Disciplina Legislativa