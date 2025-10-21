Monte di Procida riprende i lavori abusivi nel cantiere sequestrato poi aggredisce i Carabinieri

Un abuso edilizio è costato le manette a un uomo di 57 anni di Monte di Procida. Nei mesi scorsi il suo cantiere era stato sequestrato dai carabinieri e delimitato con il tradizionale nastro rosso e bianco, ma l'uomo, ignorando il provvedimento e una precedente denuncia, ha deciso di riprendere i lavori.

