Monster e il caso Ed Gein | cosa c’è di vero e cosa è falso nella nuova serie Netflix

Ryan Murphy riporta sullo schermo il «macellaio di Plainfield», l’uomo che ha ispirato Psycho e Il silenzio degli innocenti. Ma tra tombe profanate, mobili di pelle umana e leggende nere, la realtà è ancora più inquietante della fiction. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Monster e il caso Ed Gein: cosa c’è di vero e cosa è falso nella nuova serie Netflix

