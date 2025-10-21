Monica Guerritore sul red carpet col marito Roberto Zaccaria alla Festa del Cinema di Roma | Mi fece una corte talmente discreta da non essermene accorta

Vanityfair.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice presenta Anna, il film che segna il suo debutto alla regia, e che racconta la notte in cui Anna Magnani attese sola la notizia dell’Oscar per La rosa tatuata. Accanto a lei, come sempre, c’è il marito, giurista, politico ed ex presidente della Rai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

monica guerritore sul red carpet col marito roberto zaccaria alla festa del cinema di roma mi fece una corte talmente discreta da non essermene accorta

© Vanityfair.it - Monica Guerritore sul red carpet col marito Roberto Zaccaria alla Festa del Cinema di Roma: «Mi fece una corte talmente discreta da non essermene accorta»

Contenuti che potrebbero interessarti

monica guerritore red carpetMonica Guerritore sul red carpet col marito Roberto Zaccaria alla Festa del Cinema di Roma: «Mi fece una corte talmente discreta da non essermene accorta» - L’attrice presenta Anna, il film che segna il suo debutto alla regia, e che racconta la notte in cui Anna Magnani attese sola la notizia dell’Oscar per La rosa tatuata. Scrive vanityfair.it

monica guerritore red carpetAnna, il film di Monica Guerritore sulla grande Magnani alla Festa del Cinema di Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Anna, il film di Monica Guerritore sulla grande Magnani alla Festa del Cinema di Roma ... Segnala tg24.sky.it

monica guerritore red carpetJennifer Lawrence casual chic. Da Gassmann a Guerritore, tutti in nero sul red carpet - L'unica stella a brillare è Jennifer Lawrence che ha osato con un outfit tra il casual e lo chic, sicuramente ... Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Monica Guerritore Red Carpet