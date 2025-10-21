Monica Guerritore | In Anna racconto la Magnani la star e la donna
(askanews) – Monica Guerritore rende omaggio ad Anna Magnani con la sua prima regia cinematografica, Anna, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 6 novembre nei cinema. Si tratta di un racconto che entra nelle pieghe della vita della grande attrice, nei dolori causati dalla malattia del figlio e dall’amore infelice per Roberto Rossellini, nel legame forte con con gli amici, con la città di Roma e la sua gente. GUARDA LE FOTO Monica Guerritore attrice, icona, regista: le foto più belle tra carriera e amori. Anna Magnani, la vita privata e i dolori. Celebrata per il suo ruolo in Roma città aperta, vincitrice dell’ Oscar per La Rosa Tatuata, Magnani nel mondo del cinema lottava, anche con il suo difficile carattere, completamente da sola, e ad un certo punto fu messa da parte, nonostante il suo talento. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
Radio1 Rai. . #RoFF20 Alla Festa del #Cinema di #Roma la stella di #JenniferLawrence è accolta da un bagno di folla: con "Die my love" parla delle complessità di essere madre. Applausi per "Anna" di e con Monica Guerritore che si è totalmente immedesim - facebook.com Vai su Facebook
Monica Guerritore: “Il mio racconto di Anna da vicino” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/monica_guerritore_anna_magnani_festa_di_roma-424926782/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Monica Guerritore: “Anna Magnani mi ha indicato la strada per fare il mio mestiere” - Alla Festa del Cinema di Roma l'attrice ha presentato 'Anna', il suo esordio da regista cinematografica e il primo film dedicato all'interprete di 'Roma città aperta'. Scrive msn.com
Anna, il film di Monica Guerritore sulla grande Magnani alla Festa del Cinema di Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Anna, il film di Monica Guerritore sulla grande Magnani alla Festa del Cinema di Roma ... Segnala tg24.sky.it
Monica Guerritore: in "Anna" racconto la Magnani, la star e la donna - Monica Guerritore rende omaggio ad Anna Magnani con la sua prima regia cinematografica, "Anna", presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 6 novembre nei ci ... Scrive libero.it