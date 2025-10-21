Monica Guerritore | In Anna racconto la Magnani la star e la donna

(askanews) – Monica Guerritore rende omaggio ad Anna Magnani con la sua prima regia cinematografica, Anna, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 6 novembre nei cinema. Si tratta di un racconto che entra nelle pieghe della vita della grande attrice, nei dolori causati dalla malattia del figlio e dall’amore infelice per Roberto Rossellini, nel legame forte con con gli amici, con la città di Roma e la sua gente. GUARDA LE FOTO Monica Guerritore attrice, icona, regista: le foto più belle tra carriera e amori. Anna Magnani, la vita privata e i dolori. Celebrata per il suo ruolo in Roma città aperta, vincitrice dell’ Oscar per La Rosa Tatuata, Magnani nel mondo del cinema lottava, anche con il suo difficile carattere, completamente da sola, e ad un certo punto fu messa da parte, nonostante il suo talento. 🔗 Leggi su Amica.it

