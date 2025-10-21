Roma, 21 ottobre 2025 – “Quello che mi sentivo sempre dire è: ‘Vi andate a schiantare’. Ho sopportato due anni di difficoltà. Nessuno del mondo produttivo pensava che sarebbe potuta interessare la storia vera del privato di Anna Magnani e ho combattuto per realizzare questo film”. Monica Guerritore si toglie qualche sassolino dalla scarpa durante la presentazione alla Festa del Cinema di Roma di 'Anna', il suo primo film come regista cinematografica che ha scritto, diretto e interpretato vestendo i panni della più grande attrice della storia del cinema italiano. Il primo dedicato all'interprete di “Roma città aperta” che Guerritore racconta in un momento molto preciso della sua vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Monica Guerritore: “Anna Magnani mi ha indicato la strada per fare il mio mestiere”