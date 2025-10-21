Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Spazio alle ultime sette suddivisioni delle qualificazioni femminili: dopo i tre gruppi esibitisi ieri sulla pedana di Jakarta (Indonesia), oggi si concluderà il turno preliminare e al termine avremo il quadro dettagliato delle ammessi alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). Grandissima attesa per l’Italia: il quartetto guidato dal DT Enrico Casella è stato inserito nella quinta suddivisione e dunque sarà in gara a partire dalle ore 06. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 21 ottobre, tv, streaming, italiane in gara, ordine di rotazione