Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi | orari 21 ottobre tv streaming italiane in gara ordine di rotazione
Oggi martedì 21 ottobre va in scena la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Spazio alle ultime sette suddivisioni delle qualificazioni femminili: dopo i tre gruppi esibitisi ieri sulla pedana di Jakarta (Indonesia), oggi si concluderà il turno preliminare e al termine avremo il quadro dettagliato delle ammessi alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). Grandissima attesa per l’Italia: il quartetto guidato dal DT Enrico Casella è stato inserito nella quinta suddivisione e dunque sarà in gara a partire dalle ore 06. 🔗 Leggi su Oasport.it
