Mondiali di taekwondo in Cina | convocati tre atleti cresciuti nella New Marzial Mesagne

Brindisireport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Wuxi (Cina) ospiterà, dal 24 al 30 ottobre, i campionati mondiali di taekwondo 2025, un evento di portata storica che riunirà le migliori nazionali del mondo per celebrare l’eccellenza e lo spirito di questa disciplina. Promossi dalla World Taekwondo (Wt) e organizzati dalla Chinese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

