Mondiali di ginnastica Italdonne tra errori e riscatto | D’Amato guida le esordienti

Qualificazioni in salita a Giacarta: Perotti e Fioravanti tradite dall'emozione, Barzasi sorprende alla trave. Asia D'Amato torna in pedana e mostra solidità, mentre il team di Campodonico paga l'inesperienza Doveva essere un Mondiale di crescita, e lo è stato. L'Italdonne della ginnastica artistica, guidata da Marco Campodonico, ha affrontato una qualificazione complicata ai Campionati del Mondo di Giacarta, tra errori, cadute e qualche segnale positivo.