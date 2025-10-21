Mondiali di ginnastica artistica | debutto col sorriso per la bergamasca Barzasi
IN INDONESIA. Martedì 21 ottobre a Giacarta ottima prova della 17enne di Songavazzo, all’esordio nella kermesse iridata: per lei 14° posto alle parallele e al 16° alla trave. Il tecnico Gallina: «È stata superlativa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
