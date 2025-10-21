Mondiale Under 17 in Qatar tra i ventuno azzurrini convocati c' è anche il difensore del Cesena

Ci sarà anche Cesena ed il Cesena Fc al prossimo Mondiale Under 17, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Il difensore bianconero David Marini è stato, infatti, inserito dal tecnico federale Massimiliano Favo nell’elenco dei ventuno azzurrini, che rappresenteranno la Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

